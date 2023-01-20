(Федоренко (Мошенская)) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1937
Дата смерти20.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937
Отец: Мошенский Дмитрий Иванович
Мать: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
29.03.1958
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.05.1965
Сын: Федоренко Николай Иванович
Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.2023
Похороны
Неизвестно