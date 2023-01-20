(Федоренко (Мошенская)) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федоренко (Мошенская)) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1937

Дата смерти

20.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1937

Отец: Мошенский Дмитрий Иванович

Мать: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
29.03.1958

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.05.1965

Сын: Федоренко Николай Иванович

Отец ребёнка: Федоренко Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.01.2023
Похороны
Неизвестно
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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