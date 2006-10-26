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Ашмарин Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2006

Отец: Ашмарин Владимир Владимирович

Мать: Ашмарина Наталья Семеновна