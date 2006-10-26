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Ашмарин Иван Владимирович
Ашмарин Иван Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Ашмарин Владимир Владимирович
1973 г.р.
Мать
Ашмарина (Гаврилова) Наталья Семеновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2006
Отец:
Ашмарин Владимир Владимирович
Мать:
Ашмарина Наталья Семеновна
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