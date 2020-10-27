Ржевская (Трибанова) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1936
Дата смерти27.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1936
Рождение ребёнка
03.10.1961
Дочь: Гатилова Любовь
Отец ребёнка: Ржевский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдукова Татьяна
Отец ребёнка: Ржевский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевский Иван
Отец ребёнка: Ржевский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ржевский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржевский Иван
Смерть
27.10.2020