Ржевская (Трибанова) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевская (Трибанова) Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1936

Дата смерти

27.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1936

Отец: Трибанов (требанов) Яков

Мать: Трибанова Пелагея? Андреевна?

Рождение ребёнка
03.10.1961

Дочь: Гатилова Любовь

Отец ребёнка: Ржевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдукова Татьяна

Отец ребёнка: Ржевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевский Иван

Отец ребёнка: Ржевский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ржевский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Иван

Смерть
27.10.2020
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