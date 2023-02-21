Грезов Георгий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Максим Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Захар (ий) Георгиевич
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Георгиевна
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Смерть
Неизвестно