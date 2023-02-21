Грезов Георгий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезов Георгий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грезов Максим Никитич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Захар (ий) Георгиевич

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Георгиевна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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