Аксёнов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1959
Сын: Аксёнов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева
Рождение ребёнка
17.11.1970
Сын: Аксёнов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиганова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно