Аксёнов Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1959

Сын: Аксёнов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева

Рождение ребёнка
17.11.1970

Сын: Аксёнов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиганова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Аксёнова Ираида Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Ираида Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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