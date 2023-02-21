Прозоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрозоров Иван

Прозоров Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1911

Сын: Прозоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Прозорова ?

д.Валово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Прозорова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Прозорова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close