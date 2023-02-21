Прозоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1911
Сын: Прозоров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Прозорова ?
д.Валово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прозорова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Прозорова ?
Смерть
Неизвестно