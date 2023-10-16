Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарасковья Федоровна

Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Юдаев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Юдаев Никитиа Андреевич

Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1857

Сын: Юдаев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаев Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаев Андрей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close