Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1852
Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1857
Отец ребёнка: Юдаев Андрей Михайлович
Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно