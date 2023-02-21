Ретукина Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретукина Акилина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Ретукин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Ретукин Илья Игнатьевич

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Ретукин Илья Игнатьевич

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Ретукин Иван Ильич

Отец ребёнка: Ретукин Илья Игнатьевич

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретукин Илья Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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