Ретукина Акилина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1903
Отец ребёнка: Ретукин Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Ретукин Илья Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.03.1908
Сын: Ретукин Иван Ильич
Отец ребёнка: Ретукин Илья Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно