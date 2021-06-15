Митрофанов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1932
Дата смерти15.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1932
Рождение ребёнка
03.10.1962
Дочь: Митрофанова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1965
Дочь: Баранова (Митрофанова) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна
Смерть
15.06.2021