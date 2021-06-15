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Митрофанов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1932

Дата смерти

15.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1932

Отец: Мирофанов Ефим Васильевич

Мать: Митрофанова (Шапурина) Елена Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1962

Дочь: Митрофанова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1965

Дочь: Баранова (Митрофанова) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна

Смерть
15.06.2021

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