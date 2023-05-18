Шарников Тимофей Егоров
Место рождения
Дата рождения1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Егор Алексеев
Мать: Акилина Михайлова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Анастасия Никитина
Бракосочетание
1914
Жена: Анастасия Никитина
Рождение ребёнка
23.02.1923
Сын: Шарников Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анастасия Никитина
Работа или профессия
Неизвестно