Шарников Тимофей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарников Тимофей Егоров

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1892

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Егор Алексеев

Мать: Акилина Михайлова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Анастасия Никитина

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Бракосочетание
1914

Жена: Анастасия Никитина

Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Шарников Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анастасия Никитина

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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