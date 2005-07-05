Захарова (Харитонова) Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1920
Дата смерти05.07.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920
Отец: Харитонов Григорий
Мать: Харитонова Анна
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Медведева Апполинария Афанасьевна
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
01.12.1949
Дочь: Захарова Алефтина Афанасьевна
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
11.02.1951
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
27.04.1953
Дочь: Осипова Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
18.09.1957
Сын: Захаров Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1961
Сын: Захаров Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович
Смерть
05.07.2005