Захарова (Харитонова) Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Харитонова) Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1920

Дата смерти

05.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1920

Отец: Харитонов Григорий

Мать: Харитонова Анна

Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Медведева Апполинария Афанасьевна

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1949

Дочь: Захарова Алефтина Афанасьевна

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1951

Сын: Захаров Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1953

Дочь: Осипова Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1957

Сын: Захаров Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1961

Сын: Захаров Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Степанович

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.07.2005
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