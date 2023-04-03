(Касымова) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Касымов Яков

Мать: Марфа

Смерть
До 1920
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