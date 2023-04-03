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(Касымова) Яковлевна
(Касымова) Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1911
Дата смерти
До 1920
Пол
Женский
Отец
Касымов Яков
1869 г.р.
Мать
(Касымова) Марфа
Около 1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец:
Касымов Яков
Мать:
Марфа
Смерть
До 1920
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