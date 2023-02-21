Панов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1975

Сын: Колпаков Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Колпакова Наталья Авенировна

Рождение ребёнка
05.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колпакова Наталья Авенировна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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