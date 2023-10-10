Токарева (Толстова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.12.1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1932
Отец: Толстов Иван Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1956
Дочь: Качалкина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Токарев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
13.03.1964
Дочь: Суханова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Токарев Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно