Токарева (Толстова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Толстова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

21.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1932

Отец: Толстов Иван Кириллович

Мать: не указана

Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1956

Дочь: Качалкина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Токарев Алексей Егорович

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1964

Дочь: Суханова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Токарев Алексей Егорович

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Алексей Егорович

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