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Канбаров Григорий Никитин

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Канбаров Никита Яковлев

Мать: Канбарова Лукерья Кондратьева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Канбаров Лука Григорьев

Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1781

Сын: Канбаров Афонасий Григорьев

Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788

Сын: Канбаров Антон Григорьев

Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канбарова Дарья Петрова

Смерть
1791
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
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