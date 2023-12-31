Канбаров Григорий Никитин
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1754
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1781
Сын: Канбаров Афонасий Григорьев
Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Канбарова Дарья Петрова
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канбарова Дарья Петрова
Смерть
1791
Пушкарская слобода Тамбовский уезд