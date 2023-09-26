Юрьева Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пашинина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
31.07.1896
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Пелагия Дмитриевна
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно