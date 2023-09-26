Юрьева Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пашинина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1896

Сын: Юрьев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Юрьев Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Пелагия Дмитриевна

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Юрьев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрьев Дмитрий Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
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