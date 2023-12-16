Шамкин Архип Родионов (Иродионов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамкин Архип Родионов (Иродионов)

Место рождения

деревня Инишет Кнышенской волости Минусинского уезда

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

13.07.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Инишет Кнышенской волости Минусинского уезда
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Шамкин Симеон Архипович

Мать ребёнка: не указана

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шамкин Андрей Архипович

Мать ребёнка: не указана

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамкина Мария (или Марина) Архиповна

Мать ребёнка: не указана

деревня Инишет Тесинской волости Минусинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамкин Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

деревня Инишет Тесинской волости Минусинского уезда
Смерть
13.07.1905 ст.
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
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