Шамкин Архип Родионов (Иродионов)
Место рождениядеревня Инишет Кнышенской волости Минусинского уезда
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти13.07.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
деревня Инишет Кнышенской волости Минусинского уезда
Рождение ребёнка
Около 1886
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамкина Мария (или Марина) Архиповна
деревня Инишет Тесинской волости Минусинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
деревня Инишет Тесинской волости Минусинского уезда
Смерть
13.07.1905 ст.