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Симонов Семен Федосеевич

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Симонов Федосей Епимахович

Мать: Симонова Елена Амвросиевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
18.04.1875

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Симонов Иван Семенович

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
07.08.1886

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Симоновна Мария Тимофеевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоновна Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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