Lind (Radelman) Elisabet
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1742
Дата смерти03.04.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1768
Дочь: Spiring Eva Kristina
Отец ребёнка: Lind Jakob
Turku suomalainen srk
Рождение ребёнка
14.11.1772
Сын: Lind Gustaf
Отец ребёнка: Lind Jakob
Åbo (Turku), Västra Finlands län, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
satulaseppämestarin vaimo Turussa
Смерть
03.04.1809