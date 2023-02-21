Lind (Radelman) Elisabet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lind (Radelman) Elisabet

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1742

Дата смерти

03.04.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1768

Дочь: Spiring Eva Kristina

Отец ребёнка: Lind Jakob

Turku suomalainen srk
Рождение ребёнка
14.11.1772

Сын: Lind Gustaf

Отец ребёнка: Lind Jakob

Åbo (Turku), Västra Finlands län, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
satulaseppämestarin vaimo Turussa
Смерть
03.04.1809
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