Анферов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Анферова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Анфиса Степановна
Мать ребёнка: Анферова Аграфена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анферов Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Мария Степановна
Мать ребёнка: Анферова Аграфена Васильевна
Смерть
Неизвестно