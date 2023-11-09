Анферов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анферов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Анферова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Анфиса Степановна

Мать ребёнка: Анферова Аграфена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анферова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анферов Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Мария Степановна

Мать ребёнка: Анферова Аграфена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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