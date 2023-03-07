Шмачилина Авдотья
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шмачилин Пуд
Отец ребёнка: Шмачилин Потап
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шмачилин Евсей
Отец ребёнка: Шмачилин Потап
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Шмачилин Потап
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шмачилин Денис
Отец ребёнка: Шмачилин Потап
Рождение ребёнка
12.05.1853
Сын: Шмачилин Константин
Отец ребёнка: Шмачилин Потап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмачилин Потап
Смерть
Неизвестно