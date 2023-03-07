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Шмачилина Авдотья

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ион

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шмачилин Пуд

Отец ребёнка: Шмачилин Потап

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шмачилин Евсей

Отец ребёнка: Шмачилин Потап

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Шмачилин Потап

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шмачилин Денис

Отец ребёнка: Шмачилин Потап

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.05.1853

Сын: Шмачилин Константин

Отец ребёнка: Шмачилин Потап

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмачилин Потап

Смерть
Неизвестно
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