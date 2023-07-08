Короченцева Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короченцева Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1901

Отец: Краснов Алексей Васильевич

Мать: Краснова Елена

Рождение ребёнка
1927

Сын: Короченцев Николай Тихонович

Отец ребёнка: Короченцев Тихон

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легкова Вера

Отец ребёнка: Короченцев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короченцев Тихон

Смерть
Неизвестно