Короченцева Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1901
Отец: Краснов Алексей Васильевич
Мать: Краснова Елена
Рождение ребёнка
1927
Сын: Короченцев Николай Тихонович
Отец ребёнка: Короченцев Тихон
Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легкова Вера
Отец ребёнка: Короченцев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Короченцев Тихон
Смерть
Неизвестно