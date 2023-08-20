Мандрыгин Ермолай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мандрыгин Петр Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1912
обоим было 22 года, первый брак Невеста из Нового Брода Таушинской волости
Рождение ребёнка
08.11.1912
Сын: Мандрыгин Александр Ермолаивич
Мать ребёнка: Мандрыгина Зиновья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно