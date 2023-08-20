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Мандрыгин Ермолай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мандрыгин Петр Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Мандрыгина Зиновья Петровна

обоим было 22 года, первый брак Невеста из Нового Брода Таушинской волости
Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Мандрыгин Александр Ермолаивич

Мать ребёнка: Мандрыгина Зиновья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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