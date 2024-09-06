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Стогов Сергей Иванов

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Боровиков Иван Гаврилов

Мать: (Боровикова) Аксинья Кузьмина

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стогова) Анна Егорова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Стогова) Анисья Сергеева

Мать ребёнка: (Стогова) Анна Егорова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стогова (Боровикова) Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: (Стогова) Анна Егорова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Стогов Василий Сергеев

Мать ребёнка: (Стогова) Анна Егорова

Смерть
1926

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