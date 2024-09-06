Стогов Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Стогова) Анна Егорова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Стогова) Анисья Сергеева
Мать ребёнка: (Стогова) Анна Егорова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стогова (Боровикова) Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: (Стогова) Анна Егорова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: (Стогова) Анна Егорова
Смерть
1926