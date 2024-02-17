Маленко Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маленко Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Маленко Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маленко Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Маленко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маленко Нина Александровна

Мать ребёнка: Маленко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маленко Екатерина

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