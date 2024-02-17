Маленко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Маленко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маленко Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Маленко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маленко Нина Александровна
Мать ребёнка: Маленко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маленко Екатерина