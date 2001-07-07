Гайфуллин Эмиль Рушанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллин Эмиль Рушанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2001

Отец: Гайфуллин Рушан

Мать: Сафина Диляра Фирдинантовна

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