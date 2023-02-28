Голованов Максим Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голованов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Голованов Николай Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1935
Дочь: Голованова Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1939
Дочь: Крылова Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Голованова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова Валентина Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно