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Голованов Максим Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голованов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Голованов Николай Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1935

Дочь: Голованова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1939

Дочь: Крылова Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Голованова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова Валентина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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