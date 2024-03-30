Дурягин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурягин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1974

Дочь: Дурягина Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Дурягина Нина Павловна

Рождение ребёнка
02.11.1977

Сын: Дурягин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Дурягина Нина Павловна

Вая, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурягина Нина Павловна

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