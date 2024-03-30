Дурягин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1974
Дочь: Дурягина Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Дурягина Нина Павловна
Рождение ребёнка
02.11.1977
Сын: Дурягин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Дурягина Нина Павловна
Вая, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурягина Нина Павловна