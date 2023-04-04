Извольская (Ливен) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1889
Дата смерти09.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Волконская Александра Юльевна
Отец ребёнка: Конюс Юлий Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конюс Юлий Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1941