Извольская (Ливен) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извольская (Ливен) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1889

Дата смерти

09.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889

Отец: Ливен Александр Андреевич

Мать: Ливен Александра Петровна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Волконская Александра Юльевна

Отец ребёнка: Конюс Юлий Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извольский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конюс Юлий Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюс Юлий Эдуардович

Смерть
09.03.1941
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