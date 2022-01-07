Федорова (Перепросова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1941
Дата смерти07.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941
Рождение ребёнка
15.12.1966
Сын: Федоров Сергей Викторович
Отец ребёнка: Федоров Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.1973
Дочь: Федорова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Федоров Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2022