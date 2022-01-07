Федорова (Перепросова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Перепросова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1941

Дата смерти

07.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941

Отец: Перепросов Николай Андреевич

Мать: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.12.1966

Сын: Федоров Сергей Викторович

Отец ребёнка: Федоров Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
19.06.1973

Дочь: Федорова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Федоров Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Виктор Сергеевич

Смерть
07.01.2022
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