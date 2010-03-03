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Ягафарова Амира Наилевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

AI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2010

Отец: Ягафаров Наиль Фанилевич

Мать: Ягафарова Айгуль Айратовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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