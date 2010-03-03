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Ягафарова Амира Наилевна
Ягафарова Амира Наилевна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
03.03.2010
Пол
Женский
Отец
Ягафаров Наиль Фанилевич
1981 г.р.
Мать
Ягафарова (Якупова) Айгуль Айратовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2010
Отец:
Ягафаров Наиль Фанилевич
Мать:
Ягафарова Айгуль Айратовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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