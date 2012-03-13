Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1930
Дата смерти13.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930
Отец: Ибрагим
Мать: Азизова Сабира
Рождение ребёнка
15.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахитов Тагир Юнусович
г. Москва РФ
Рождение ребёнка
08.07.1960
Сын: Бахитов Адельша Тагирович
Отец ребёнка: Бахитов Тагир Юнусович
Смерть
13.03.2012
Богородицк
Похороны
Неизвестно
Мусульманское кладбище г. Богородицк