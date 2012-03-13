Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахитова Айнижемаль Ибрагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1930

Дата смерти

13.03.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1930

Отец: Ибрагим

Мать: Азизова Сабира

Рождение ребёнка
15.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахитов Тагир Юнусович

г. Москва РФ
Рождение ребёнка
08.07.1960

Сын: Бахитов Адельша Тагирович

Отец ребёнка: Бахитов Тагир Юнусович

Смерть
13.03.2012
Богородицк
Похороны
Неизвестно
Мусульманское кладбище г. Богородицк
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