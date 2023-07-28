Солнцева Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолнцева Ольга Михайловна

Солнцева Ольга Михайловна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

14.04.1888 ст.

Дата смерти

30.05.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1888 ст.

Отец: Солнцев Михаил Дмитриевич

Мать: Солнцева Ольга Осиповна

Вильнюс, Литовская ССР
27. 14 апреля родилась, 18 мая 1888 г. в Вильне крещена Ольга. Родители: Пристав 1-го полицейского участка гор. Вильны, коллежский асессор Михаил Дмитриевич Солнцев, православного, и его законная жен... Показать все
Крещение
18.05.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
30.05.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1888 г. Раздел "Об умерших", запись №20. С. 80 об. - 81.
Похороны
01.06.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР