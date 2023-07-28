Солнцева Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1888 ст.
Дата смерти30.05.1888 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
14.04.1888 ст.
Отец: Солнцев Михаил Дмитриевич
Мать: Солнцева Ольга Осиповна
27. 14 апреля родилась, 18 мая 1888 г. в Вильне крещена Ольга. Родители: Пристав 1-го полицейского участка гор. Вильны, коллежский асессор Михаил Дмитриевич Солнцев, православного, и его законная жен... Показать все
Крещение
18.05.1888 ст.
Смерть
30.05.1888 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1888 г. Раздел "Об умерших", запись №20. С. 80 об. - 81.
Похороны
01.06.1888 ст.