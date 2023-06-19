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Макаров Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1961

Отец: Макаров Виктор Егорович

Мать: Макарова Нина Прокопьевна

Бракосочетание
28.08.2005

Жена: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2005

Дочь: Макарова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.2005

Дочь: Макарова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.2007

Сын: Макаров Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна