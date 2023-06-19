Макаров Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1961
Отец: Макаров Виктор Егорович
Бракосочетание
28.08.2005
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Макарова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
02.12.2005
Дочь: Макарова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
15.08.2007
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна