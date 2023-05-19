Фасахетдин Гимаддетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фасахетдин Гимаддетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

1917 г.р.
1920 г.р.
1923 г.р.
1931 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.03.1910

Жена: Бибимамдуда Гафиатулловна

Чистопольский уезд
на свадьбе: представитель невесты-ее отец Гафиулла, представитель жениха-его отец Гимадетдин Сиразетдинович
Рождение ребёнка
1917

Сын: Исмагил

Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Исхак

Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Миниуря

Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Медерис

Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна

Смерть
Неизвестно
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