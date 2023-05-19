Фасахетдин Гимаддетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.03.1910
Чистопольский уезд
на свадьбе: представитель невесты-ее отец Гафиулла, представитель жениха-его отец Гимадетдин Сиразетдинович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Исмагил
Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Исхак
Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Миниуря
Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Медерис
Мать ребёнка: Бибимамдуда Гафиатулловна
Смерть
Неизвестно