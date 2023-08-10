Мокрополова Маланья Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мокрополов Кузьма Архипов
Отец ребёнка: Мокрополов Архип Всильев
село Новотроицкое
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мокрополов Александр Архипов
Отец ребёнка: Мокрополов Архип Всильев
село Новотроицкое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1882