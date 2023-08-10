Мокрополова Маланья Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрополова Маланья Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мокрополов Кузьма Архипов

Отец ребёнка: Мокрополов Архип Всильев

село Новотроицкое
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мокрополов Александр Архипов

Отец ребёнка: Мокрополов Архип Всильев

село Новотроицкое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрополов Архип Всильев

Смерть
1882