Коржевина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржевина Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Галанов Петр Михайлович

Мать: Галанова Прасковья Николаевна

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