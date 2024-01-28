Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1971
Отец: Зимин Анатолий
Мать: Зимина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашков Олег Валентинович
Рождение ребёнка
28.08.1991
Сын: Пашков Александр Олегович
Отец ребёнка: Пашков Олег Валентинович