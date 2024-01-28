Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Зимина) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1948 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1971

Отец: Зимин Анатолий

Мать: Зимина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашков Олег Валентинович

Рождение ребёнка
28.08.1991

Сын: Пашков Александр Олегович

Отец ребёнка: Пашков Олег Валентинович

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