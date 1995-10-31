Ларин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Сергей

Место рождения

г.Сергач

Дата рождения

08.10.1913

Дата смерти

31.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913

Отец: Ларин Иван

Мать: Ларина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина (Абросимова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисляков (Ларина) Любовь

Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Александр

Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
05.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна

Смерть
31.10.1995

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