Ларин Сергей
Место рожденияг.Сергач
Дата рождения08.10.1913
Дата смерти31.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913
Отец: Ларин Иван
Мать: Ларина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина (Абросимова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисляков (Ларина) Любовь
Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Александр
Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
05.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна
Смерть
31.10.1995