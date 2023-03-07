Билярова (Билярова) Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смерти15.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1843
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
05.10.1844
Отец ребёнка: Биляров Яков Максимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Отец ребёнка: Биляров Яков Максимович
Смерть
15.07.1848
Причина смерти: Холера
Похороны
Неизвестно
В июле 1848 года в селах Шенталинской волости вспыхнула эпидемия холеры, повлекшую массовую гибель среди сельского населения