Билярова (Билярова) Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билярова (Билярова) Татьяна ?Николаевна/Никитична/Михайловна?

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Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

15.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.05.1843

Муж: Биляров Яков Максимович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
05.10.1844

Сын: Биляров Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Биляров Яков Максимович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Биляров Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Биляров Яков Максимович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.07.1848
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Холера
Похороны
Неизвестно
В июле 1848 года в селах Шенталинской волости вспыхнула эпидемия холеры, повлекшую массовую гибель среди сельского населения
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