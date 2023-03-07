В июле 1848 года в селах Шенталинской волости вспыхнула эпидемия холеры, повлекшую массовую гибель среди сельского населения

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