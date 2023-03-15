Айдарова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдарова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

1889 г.р.
1894 г.р.
1904 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Айдаров ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Рождение ребёнка
1894

Сын: Айдаров ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Айдаров ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Айдаров ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Отец ребёнка: Айдаров Федор

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Федор

Смерть
Неизвестно
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