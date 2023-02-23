Батурина Анисья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатурина Анисья Андреева

Батурина Анисья Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Батурин Николай Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Просковья Николаева

Отец ребёнка: Батурин Николай Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Батурин Николай Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
63 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Николай Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close