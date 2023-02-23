Батурина Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Батурин Николай Трофимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Просковья Николаева
Отец ребёнка: Батурин Николай Трофимов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Батурин Николай Трофимов
Место жительства
1850
63 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно