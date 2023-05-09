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Захарова (Марохина) Татьяна Николаевна
Захарова (Марохина) Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1952
Пол
Женский
Отец
Марохин Николай Фролович
1914 г.р.
Мать
Марохина (Лозовская) Наталья Евдокимовна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952
Отец:
Марохин Николай Фролович
Мать:
Марохина Наталья Евдокимовна
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