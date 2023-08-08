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Усачев Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1918

Дата смерти

25.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1918

Отец: Усачев Иван Гаврилович

Мать: Соломатникова-Ненарокова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1952

Сын: Усачев Валерий Валентинович

Мать ребёнка: Митрофанова Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
19.05.1956

Дочь: Журавлена Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Митрофанова Татьяна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Татьяна Емельяновна

Смерть
25.05.1994