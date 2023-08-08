Усачев Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1918
Дата смерти25.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1918
Рождение ребёнка
14.07.1952
Сын: Усачев Валерий Валентинович
Мать ребёнка: Митрофанова Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
19.05.1956
Дочь: Журавлена Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Митрофанова Татьяна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1994