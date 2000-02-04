Липатов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипатов Владимир Викторович

Липатов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1957

Дата смерти

04.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1957

Отец: Липатов Виктор

Мать: Липатова Мария Александровна

Рождение ребёнка
13.08.1988

Сын: Липатов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Липатова Наталья Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова Наталья Витальевна

Смерть
04.02.2000