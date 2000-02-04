Липатов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1957
Дата смерти04.02.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1957
Отец: Липатов Виктор
Рождение ребёнка
13.08.1988
Сын: Липатов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Липатова Наталья Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2000