Кузнецов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1946
Дата смерти27.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946
Рождение ребёнка
28.12.1972
Сын: Кузнецов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1972
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1988
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна
Смерть
27.12.2016