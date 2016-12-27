Кузнецов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1946

Дата смерти

27.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946

Отец: Кузнецов Александр Дмитриевич

Мать: Коровина Ольга Иванова

Рождение ребёнка
28.12.1972

Сын: Кузнецов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1972

Сын: Кузнецов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1988

Сын: Кузнецов Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Ивановна

Смерть
27.12.2016
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