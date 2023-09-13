Гнездилов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1904

Дата смерти

29.04.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Шостак Нина

Мать ребёнка: Гнездилова Пелагея (Полина)

ХУТОР СОКОЛОВСКИЙ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гнездилова Пелагея (Полина)

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнездилова Пелагея (Полина)

Смерть
29.04.1967
Похороны
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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