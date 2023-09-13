Гнездилов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1904
Дата смерти29.04.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Шостак Нина
Мать ребёнка: Гнездилова Пелагея (Полина)
ХУТОР СОКОЛОВСКИЙ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гнездилова Пелагея (Полина)
Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1967
Похороны
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)