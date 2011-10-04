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Салатов Давид Мурадович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2011

Отец: не указан

Мать: Забелина Светлана Николаевна