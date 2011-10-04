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Салатов Давид Мурадович
Салатов Давид Мурадович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Забелина Светлана Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2011
Отец: не указан
Мать:
Забелина Светлана Николаевна
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