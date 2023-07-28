Шлепина (Никулкина) К... Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлепина (Никулкина) К... Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Агриппина Григрьевна

Отец ребёнка: Шлёпин Григорий Мануилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлёпин Григорий Мануилович

Смерть
Неизвестно