Шлепина (Никулкина) К... Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1909
Дочь: Агриппина Григрьевна
Отец ребёнка: Шлёпин Григорий Мануилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно