Михалицын Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицын Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1904

Отец: Михалицын Григорий

Мать: Михалицына Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
23.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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