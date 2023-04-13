Михалицын Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1904
Отец: Михалицын Григорий
Рождение ребёнка
23.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно